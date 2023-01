¡Se fue bien lejos!: Harlin Suárez y su nuevo reto en un equipo de Europa

Entonces, a Suárez se le presentó la oportunidad de salir del país y no lo pensó dos veces, dijo sí a este nuevo reto deportivo. Así fue recibido Harlin Suárez, arjonero campeón con el Pereira

Fue campeón del fútbol colombiano el semestre anterior con Deportivo Pereira, pero los matecañas no lo tuvieron en cuenta este año.

“Quiero triunfar en mi nuevo club, el tiempo de Dios es perfecto, me he preparado muy duro esperando una oportunidad como esta y no pienso desaprovecharla, daré lo mejor de mí y más para triunfar, disfrutaré al máximo de esta nueva experiencia de vida”, dijo Suárez a este medio.