Este fin de semana se definen los cuatro equipos que disputarán las semifinales de la Liga en Colombia. Los partidos de vuelta de los cuartos de final arrancarán este sábado con los duelos Millonarios vs América y Cali vs Deportes Tolima. El primero será a las 6 de la tarde en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, mientras el segundo será a las 8 de la noche en el estadio Palmaseca de Cali. Millonarios lidera la serie 2-1 ante un América que no tendrá al cartagenero Yesus Cabrera, mientras Tolima tiene el mismo papel pero con un 3-0 a su favor.