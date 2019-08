Se calienta el ambiente para la Velada ‘Haciendo Historia’ en Cartagena

Se calienta el ambiente, ya casi suena la campana, la velada ‘Haciendo Historia’ promete grandes emociones este viernes, en el Centro Comercial San Felipe, con una vista espléndida del Castillo en primer plano.

El pesaje será mañana a las 10:30 a. m. en las instalaciones de El Universal.

El cartel busca dar una mano al boxeo, un deporte que hace parte del ADN de los cartageneros.

Uno de los pleitos que más ha llamado la atención es el del colombo venezolano Alexander Ochoa ante el cartagenero Aristides “El Papa” Pérez por el título latino UBC ( Universal Boxing Council) por las 135 libras y que está pactado a 8 asaltos.

“El Papa” promete brindarse al máximo y ganar en su casa y Ochoa busca hacerse sentir en La Heroica.

Pero el combate principal será entre el venezolano Luis Marín y el kasajo Dmitry Akhtsiger, en los pesos pesados por el título latino de la UBC a 10 asaltos.

La sucreña Calixta ‘Cali’ Silgado chocará por el fajón mundial Supergallo (122 libras) de la UBC ante la ecuatoriana Silvia “La Pantera” González.

La entrada tiene un costo de 20 mil pesos (general) y 100 mil (ring side general).

En otros pleitos: Raúl Chirino (Cuba) vs. Jeremy “Mabusa” Triana (Colombia); Herry “Mamba” Aurad vs. Jhon Blanco; Alvine Davie (Estados Unidos) vs. Samuel Miller (Colombia); Steven Galeano (Puerto Rico) vs. Jaider Esquivia (Colombia) y Alfonso Frierson (USA) vs. Francisco Berrío.