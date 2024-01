Scaloni pensaba en “dar espacio a los jóvenes” cuando dudó de continuar como seleccionador

“Continuará hasta que diga lo contrario. Yo no seré el que diga que no va a venir más. Creo que sí, que él sigue, sobre todo porque es feliz dentro de un campo de juego. Es feliz ahí. Es realmente él jugando a la pelota. Siempre decimos que debe continuar hasta que no pueda hacerlo, porque después será aún más difícil para él, pero para todos será duro no volver a verlo en el campo”, afirmó.

En la rueda de prensa posterior a la histórica victoria que Argentina vivió en Brasil, en noviembre pasado, cuando como visitante derrotó a la ‘Verdeamarelha’ por primera vez en Río de Janeiro, Scaloni dejó en duda su permanencia en el cargo.