Ya había logrado los triunfos en equipos femenino en compañía de la antioqueña Alejandra Usquiano y la cartagenera Nora Valdez, y en equipos mixtos al lado del paisa Daniel Muñoz. Esta última victoria es histórica porque el país nunca había conseguido un metal de oro en dicha prueba en una cita como tal.

En individual, y tras un partido reñido, López, quien viene siendo nombrada la mejor arquera del mundo del año por la World Archery en las últimas seis temporadas, venció a Vennam por 146-144.

En medio de lágrimas por su felicidad, López compartió su logro: “No creo lo que está pasando. El día viernes fue tan increíble como este sábado. Este es un título de todo mi equipo y estoy feliz porque lo soñé hace mucho tiempo”.

Tras esta memorable actuación, López podría ascender al primer lugar del ranquin mundial. Se ubica tercera en la tabla comanda la danesa Tanja Gellenthien.

“Siempre que ponía todo mi esfuerzo en obtener medallas como estas las cosas no me salían, y cuando vine con toda la tranquilidad los resultados se me dieron por triple. Entonces estoy muy contenta y agradecía con todo mi equipo”.

La arquera, que contó con la dirección de Heber Mantilla Hernández, aseguró que más allá de lograr algo por lo que había luchado desde que inició su carrera deportiva, trabajará por seguir dejando huella.

“Creo que quedan muchas cosas por hacer en el sentido de continuar luchando para que nuestra modalidad entre a Juegos Olímpicos. En cuando al tema de los pagos, que sean iguales para las mujeres y por mucha más visibilidad. Si bien logré algo que buscaba ya puedo plantearme otras metas”.