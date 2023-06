Santiago Gómez y sus ganas de ser goleador y ascender con el Real Cartagena

La hinchada le quiere, pues ha visto en el argentino, además de sus goles, un futbolista de entrega y sacrificio, algo que le ha faltado a muchos extranjeros que han pasado por aquí. Lea aquí: Julio Teherán vuelve a lanzar bien, pero Milwaukee no le responde

De momento todo está quieto. Se armó un alboroto por el interés de Junior y Bucaramanga, pero finalmente no se ha concretado nada.

¿Qué ha significado para usted su paso por el Real Cartagena?

- La verdad que significó mucho para mí este semestre en el Real Cartagena, un semestre positivo en lo individual, pero amargo en lo grupal porque no se pudo conseguir el paso a la final.

¿Esperaba que le fuera de esta manera con el Real en los primeros seis meses?

- Sí. Me preparé para que me fuera de la mejor manera, gracias a Dios me fue como lo esperaba. Solo falto llegar a ganar este torneo, pero iremos con todo el que viene.