Samuel Eto’o propone a Duván Zapata como refuerzo del Barcelona

“El Barcelona ha gastado millones en busca de un goleador, se lesionó Suárez y la cuota goleadora del equipo se centra en Messi, pues porque no miran la tele y le ponen atención a Duván Zapata, mis amigos me hablaron de él: ‘mira el 9 del Atalanta le dicen el Toro’ . Sobrenombre perfecto, hizo ver mal a la defensiva de la Juve, bien asistido por su escuadra logra finalizar opciones de gol, no busquen más el goleador que necesita el Barça es este chico”.