Salto, el nuevo método de actividad física que toma fuerza en Cartagena

Eliana Solano (primer plano) es la líder de salto en Cartagena.

Sobre en qué consiste esta actividad, Solano agregó que: “es un entrenamiento físico, basado en el salto, con botas de rebote, sin impacto, protege nuestras articulaciones y órganos internos. Es un entrenamiento divertido, seguro y eficaz, que busca mejorar la vida de todas las mujeres de Cartagena y Colombia por medio del salto. El tiempo de duración es de una hora. De esta forma promovemos estados de vida saludable, luchamos contra el sedentarismo, mejoramos la salud y prevenimos enfermedades como hipertensión, diabetes, entre otras. Este entrenamiento trabaja de forma masiva todos los músculos del cuerpo y ayuda a tonificarlos”.

Dilma Olierd, una de las practicantes de salto, dijo que: “hace un año entré a esta modalidad, entré con cierto temor, por miedo a caerme, a no rendir, era muy indisciplinada con el ejercicio, pero saltar me cambió la vida. Es un nuevo método de hacer ejercicio de manera eficaz, me siento feliz”.

Hay cuatro puntos en Cartagena para hacer salto: en Cartagena,