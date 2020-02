Rusmeris Villar: “Ahora quiero tener mi gimnasio y enseñar”

Ser una deportista de alto rendimiento en el levantamiento de pesas le permitió recorrer medio mundo. Polonia, Londres, Corea, Grecia, Bulgaria, España, Estados Unidos, Perú, Puerto Rico, Argentina, República Dominicana, Venezuela, Ecuador y Chile están en la lista de países que conoció.

Rusmeris Villar, una de las deportistas más representativas de Bolívar en los últimos 15 años, le dice adiós al deporte de sus amores. Ya no podrá levantar más pesas, una cirugía en la columna hizo que se retirara por completo de esta actividad.

Representó a Colombia cualquier cantidad de veces. Ondeó la bandera una y otra vez, brilló al máximo nivel, fue feliz, muy feliz en el deporte de la Halterofilia.

Su último torneo competitivo fue en un Panamericano de Pesas en Estados Unidos.

“Fue en la categoría mayores, gané oro en la modalidad de envión”, asegura Rusmeris mientras que acaricia un disco y una barra de pesas en el gimnasio Chico de Hierro, ese mismo escenario que le ayudó a través del tiempo a convertirse en la mejor de Colombia en la categoría de 53 kilogramos.

Su mejor recuerdo, sin duda, es haber participado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

“Quedé en el sexto lugar y obtuve diploma olímpico en Londres. Eso fue grande”, comenta emocionada como si estuviera trasladando sus recuerdos a ese momento.

Rusmeris, nacida en Bayunca, corregimiento de Cartagena, siempre fue punto de referencia de las pesas en Bolívar.

“En el 2015 quedé campeona de los Juegos Panamericanos que se realizaron en Toronto, Canadá. Fue otro torneo muy especial para mí”, recalca.

Recuerda con mucha nostalgia lo sucedido a finales de 2017. “Estando ya clasificada para Juegos Bolivarianos en Santa Marta me sacó de competencia una lesión de columna cervical. Me detectaron discopatia cervical C4, C5, C5 y C6”.

Pero ella nunca pensó que ese sería el motivo de su salida. Hoy, a sus 36 años, relata lo que vivió desde ese entonces en medio de una profunda tristeza.

“En enero de 2018 me hicieron la primera cirugía, pero las cosas se complicaron más y en noviembre de ese mismo año me volvieron a operar y los médicos determinaron que no podía seguir en el deporte de alto rendimiento. Eso fue algo muy duro para mí”, confiesa Villar, quien siempre vivió las pesas con pasión, sacrificio y muchas ganas.

La noticia la tomó por sorpresa. “Mi retiro todavía no lo tenía pensado y menos de esa manera. Todavía estaba dando pelea, pero bueno lastimosamente tocó y pues poco a poco he ido asimilando todo. Ahora estoy más tranquila, sé que hice mucho en el deporte de Bolívar y Colombia”, agrega.

¿Ahora qué viene para usted?

- Me gustaría tener un gimnasio de pesas en Bayunca y poder enseñar, brindar un poco de mi experiencia en el deporte.

¿Cómo nació esta idea?

- Bayunca necesita escenarios deportivos y así incentivar a muchos niños a seguir por la senda del deporte para que haya más gente buena y útil a la sociedad.

¿Un mensaje a los niños y jóvenes que se inician en este deporte?

- Que entiendan que el deporte abre muchas puertas y a través de él se hacen muchas cosas que nunca imaginaste. A mí me pasó, nunca imaginé conseguir todo lo que tengo, lo que hice en el deporte me cambió la vida, tanto personal como profesional.

¿Cuál es la clave del éxito en el deporte?

- Sentir amor por lo que se hace y tener disciplina al ciento por ciento. El camino no es fácil, pero sí se puede ser exitoso y llegar bien lejos.