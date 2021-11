El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, confirmó que el respaldo de las directivas es total con el entrenador Reinaldo Rueda.

En redes se impulsan firmatones que buscan destituir a este seleccionador, pero desde la presidencia de la FCF fueron tajantes.

“No hay duda de que Reinaldo Rueda seguirá en el banquillo de la Selección Colombia. Quien piense que es hora de que salga del cargo no sabe de fútbol”, comentó Jesurún.

Pese a que el entrenador vallecaucano completa una racha de 5 partidos sin ganar y de 472 minutos sin que su equipo marque gol, aún sus dirigidos se encuentran en zona de clasificación al Mundial de Qatar. El combinado nacional es cuarto con 17 puntos.

Faltan 67 días para que Colombia vuelva a jugar en el Metropolitano ante Perú y lo que indica Jesurún es que el respaldo de este proceso, que inició el 14 de enero de este año, “es total para su continuidad”. Lea aquí: ¿Qué pasa con el ataque de la Selección Colombia y su falta de gol?

El contrato de Rueda con la Tricolor va hasta el 31 de diciembre de 2022, fecha para la que ya se habrá jugado el Mundial, y lo que indican las directivas de la Federación es que el estratega estará en los 4 duelos que restan de Eliminatoria ante Perú, Argentina, Bolivia y Venezuela.

En este medio consultamos con técnicos y exjugadores de la Selección sobre la viabilidad de que Rueda continúe al mando del banquillo nacional.

Luis Carlos Perea, mundialista en Italia-90 y EE. UU.-94, dijo que cambiar de técnico no es la solución para que Colombia mejore en todos los aspectos: “No es el momento, y tampoco el profesor Rueda se lo merece porque si bien no ganamos, tampoco perdemos. Con todos sus errores y falencias, hasta el momento estamos de cuartos, clasificados y esa es la garantía del entrenador”. Lea aquí: El público en el ´Metro´ pidió la salida de Rueda al finalizar el partido

Por su parte, el entrenador Óscar Héctor Quintabani manifestó que lo que la gente no analiza es que Reinaldo no ha podido tener una nómina constante, “que es lo que uno busca como técnico. En la última fecha tuvo bajas importantes y, pese a que uno vio que intentó solventarlas, el equipo no fue fluido”.

Finalmente, el exvolante nacional, Fabián Vargas, indicó que echarle el agua sucia al entrenador es injusto. “Él diseñó un partido ofensivo frente a Paraguay y no es su culpa que Borja, James, Duván Zapata o Diego Valoyes no le hayan apuntado bien a la portería cuando tuvieron sus opciones de anotar. Otra cosa sería que el equipo no tuviera la intención de ir al frente o no hubiera generado ninguna situación de gol”. Lea aquí: Selección Colombia no hace goles, pero es cuarta y sigue en la pelea

El próximo reto de los nacionales será el 27 de enero ante Perú. Lea aquí: David Ospina: “Nos está faltando la puntada final, poder concretar”

43,3% es el rendimiento de Rueda con Colombia en la presente fase clasificatoria. Foto Cortesía FCF.