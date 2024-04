Ronel Blanco, quien debutó a los 28 años en la MLB, lanzó un no hit no run

Blanco tiene 30 años de edad y no fue hasta los 28 que debutó en las mayores. Esta fue apenas la octava apertura de su carrera. Se ganó el puesto en la rotación debido a las lesiones de Justin Verlander y José Urquidy. Lea aquí: ¡Así se hace!: La Villa Fútbol Club gana dos títulos y ratifica su gran progreso deportivo

“Es una gran bendición para mí, para mi familia”, indicó. “La llegada de esta niña me ha cambiado la forma de ver la vida”

Fue el 17mo juego sin hit en la historia de los Astros y el primero en las mayores desde que Michael Lorenzen de Filadelfia lanzó uno contra los Nacionales de Washington el 9 de agosto del año pasado.

Kyle Tucker y Yainer Díaz lideraron la ofensiva de Houston, con dos jonrones cada uno. Los Astros ganaron por primera vez en la temporada después de perder cuatro ante los Yankees. El puertorrriqueño Joe Espada se convirtió en el primer mánager en la historia de las Grandes Ligas en conseguir su primera victoria en un juego sin hits.

Blanco hizo 105 lanzamientos, promediando 93.6 mph con 31 rectas, 36 cambios, 34 sliders y cuatro curvas. No necesitó jugadas importantes a la defensiva hasta la novena entrada cuando, con un out, Cavan Biggio conectó un rodado que el primera base cubano José Abreu fildeó, lanzándose hacia su derecha y luego. Desde el suelo, Abreu tiró a Blanco, quien sacó el out al cubrir la primera almohadilla.

En el octavo, el mexicano Alejandro Kirk conectó un rodado que Blanco desvió, provocando que hondureño Mauricio Dubón, quien acababa de ingresar al juego por el venezolano José Altuve en la segunda base, tuviera que fildear para tirar a primera y retirar a Kirk.