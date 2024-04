Ronald Araújo le responde a su compañero Ilkay Gündogan

“Esa jugada es fortuita; es al 50%. Si el árbitro no cobra falta no pasa nada, si la cobra me tiene que expulsar”, reflexionó el internacional uruguayo, quien admitió estar “triste” por la eliminación de la ‘Champions’.

Con todo, Araujo prefiere pasar página y centrarse en el clásico del próximo domingo en el Santiago Bernabéu, donde, en su opinión, el Barça tiene la opción “colarse” en la lucha por LaLiga, que ahora comanda el Real Madrid con un margen de ocho puntos sobre el equipo azulgrana.

“Tenemos opciones matemáticas y tenemos que luchar LaLiga hasta el final”, apostilló.

Sobre su próximo rival, que ayer selló el pase a semifinales tras superar al Manchester City en la tanda de penaltis (1-1), señaló que “aún tiene días para descansar” y se mostró convencido de que llegará “bien al partido”.

El futbolista uruguayo también habló sobre su futuro. Reconoció que en verano sus agentes tienen previsto hablar con los dirigentes del club para ampliar su contrato.

“Siempre se habla del futuro, de todas las propuestas, pero estoy muy contento en Barcelona, estoy feliz. Las ganas, la energía, el querer ayudar, que el equipo y el club crezcan siempre está dentro de mí”, agregó.

Por último, Araujo dijo estar contento por ser el padrino del libro ‘Relatos Solidarios del Deporte’, que en esta edición destinará la recaudación a la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia.