Ronald Araújo, el culpable de la derrota del Barcelona, da la cara

El uruguayo Ronald Araújo, triste protagonista en la eliminación del Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones de fútbol, tras ser expulsado a la media hora de juego, aseguró que el fútbol “que tantas alegrías” le ha dado “ahora” le golpea “con fuerza”.

Araújo fue expulsado con roja directa tras una acción con Barcola a la media hora de juego y con 1-0 en el marcador. Esa acción cambió el signo del partido y el equipo azulgrana acabó perdiendo por 1-4 y se despidió de la Liga de Campeones.

“El fútbol que tantas alegrías me ha dado, ahora me golpea con fuerza. Agradezco el apoyo de aquellas personas que están incondicionalmente a mi lado, así como los compañeros que lo dieron todo en el campo y a los aficionados que animaron hasta el final. Siento no poderos dar esta alegría. Lo volveremos a intentar. Força Barça, ara i sempre!”, dijo en una publicación en instagram.