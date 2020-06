Roger Martínez: “Mi padre ha sido el mejor ejemplo, siempre fue mi guía”

“No crecimos con comodidades, habían muchas dificultades económicas, teníamos que vivir donde familiares. Dios nos has sustentado todo el tiempo”, recuerda Roger, quien marcara un 30 de marzo de 2016 el gol que llevara a Colombia de vuelta a unos Juegos Olímpicos, tras más de 20 años de ausencia.

Desde niño, además del amor de padre e hijo, los unió su gran pasión por el fútbol. El gusto por el balón fue química pura.

“Mi viejo es un fiel conocedor del fútbol, lo disfruta mucho, es el que más me regaña y me pide un plus adicional, que me esfuerce, que aún puedo dar más”, comenta el ariete cartagenero, quien en el 2013 debutó como profesional en el equipo Racing de Argentina.

Roger resalta el acompañamiento de su viejo querido, quien también jugó fútbol, exhibiendo gran calidad en la posición de atacante.

“Toda la vida ha sido un consejero, un guía, un ejemplo de superación, una persona que se ha esforzado por ver una familia unida y entregada a Dios”, comenta con orgullo Roger Beyker, quien el próximo 23 de junio cumplirá 26 años.

En su mente tiene un recuerdo muy especial, de esos que no olvidará nunca. “Cuando tenía 12 años me regaló unos guayos Nike y me dijo que yo sería goleador y gracias a Dios ese año lo fui, además quedé campeón con Expreso Rojo y, posteriormente, con la Selección Bolívar.

¿El consejo que más recuerda que le ha dado su padre en el fútbol en sus inicios?

- Yo era de estatura pequeña, pero él me decía que no me preocupara que con los goles era más grande que todos, siempre me ha acompañado en momentos de alegrías y tristezas.

¿De qué manera lo honra ahora cuando ya es figura del fútbol colombiano, en cierta parte también gracias al apoyo que de niño le dio?

- Mis padres son todo para mí, hoy día son pastores, son mis guías espirituales y la manera más bonita de honrarlos es brindándole todo mi amor y respeto día a día, luchar por ellos, hoy se merecen todo lo bueno que Dios nos ha podido brindar. Mis triunfos son de ellos. Tratamos de estar juntos sea en Colombia o en el país donde me encuentre.

¿Cuál es el gol que ha hecho que más le ha gustado a su padre y por qué?

- Mi padre siempre me dice que todos mis goles le gustan, que son distintos, sin embargo, ahorita recuerda mucho el gol de Argentina, no solo por el gol sino lo que significa.

¿Alguna frase positiva que recuerde que dice su padre con frecuencia ?

- Todos los días me envía versículos bíblicos, cada vez que voy a jugar me dice que recuerde que estoy allí por la misericordia de Dios, que debo ser el mejor. Siempre me motiva, doy gracias al cielo por eso.

¿En qué Liga y equipo le gustaría a su padre que juegue?

- Mi padre antes te podía mencionar cualquier liga, Hoy solo dependemos de Dios, su tiempo es perfecto, solo Él sabe en qué lugar y fecha me ubicará. Siempre esperamos su voluntad.

Roger es un agradecido de la vida y de Dios. Hoy, en esta fecha especial, le dice a su viejo: “Cuando era niño recuerdo que te veía gigante, he crecido y te veo más grande todavía. Me has guiado con un gran ejemplo, cuando me equivoco me ayudas, cuando dudo me aconsejas y siempre que te llamo estás a mi lado. Te amo, papá. Feliz día.

Sí. Roger está plenamente agradecido con su padre por todo su lucha y sacrificio.