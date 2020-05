Ricardo Laborde: “Jugar 11 años en Europa fue una linda aventura”

“Siempre tuve grandes sueños desde niño, pero nunca me imaginé que jugaría en Europa 11 años. Fue toda una bendición”, asegura Laborde, quien siempre se mostró como un atacante rápido, inteligente, demoledor en el uno contra uno, con pase gol y gol.

¿Tuvo la oportunidad de seguir jugando en Colombia?

- Claro, pero en ese momento se me presentó un problema familiar con mi mamá (Arelis) y preferí cuidarle y estar ahí, pues soy su único hijo y ella me ha dado todo, la amo con todo mi corazón y es mi razón de ser.

¿Qué planes tiene ahora?

- Tengo proyectos míos y de mi familia a futuro, por ahora me dedicaré a mi hijo, mi familia y mis amigos. Un poco más adelante me veo como dirigente y con una escuela de fútbol.

¿Tres cosas que lo marcaron en el fútbol europeo?

- Haber jugado la Europa League, ser el ídolo de Anorpthosis en Chipre y jugar en contra de grandes estrellas.

Algunos de los nombres de los mejores jugadores que usted enfrentó...

- Te voy a sacar un equipo ideal que enfrenté. Tim Howard; Hummels, Ezequiel Garay, John Stone; Axel Witsel, Llakay Gündogan; Hulk, Kevin De Bruyne, Samuel Eto’o; Romelu Lukaku y Pierre Emerick Aubameyang.

¿Un día que recuerde en especial en su paso por Europa?

- Un gol que le dediqué a mi madre actuando para el Anorthosis de Chipre. Fui a la grada donde estaba ella, pude ver de cerca la alegría que sentía. Lloramos ede la emoción.

¿Un momento triste en su carrera?

- Varios. Perder varias finales fue muy duro para mí.

¿Ser el segundo colombiano con más partidos en la Europa League qué representa para usted?

- Orgullo, no fue fácil, para llegar ahí tuve que sacrificarme muchísimo. Es una gran satisfacción.

¿Cuántos goles en Europa?

- Hice entre 70 y 80 goles. Jugar en Europa fue una linda aventura.

Pese a estar muchos años en el fútbol europeo mostrando un buen nivel nunca fue llamado a la selección Colombia...

- Dos veces me contactaron de la Federación Colombiana de Fútbol, me dijeron que estaban pendientes de mí, me alcancé a ilusionar, pero nunca se dio el llamado. Estaba listo, tenía el fútbol, la experiencia y las ganas de representar a mi país.