El seleccionador de fútbol de Perú, el argentino Ricardo Gareca, expresó, al término del encuentro que su equipo perdió por 1-0 contra Uruguay y que supuso la clasificación de la Celeste al próximo Mundial, que esperaba acudir "de forma directa" a la cita catarí.

“Teníamos expectativas de ir al Mundial de forma directa, pero ya no puede ser. Hay que reponerse, hay que dejar atrás este partido, hemos dado muestras de reacción y vamos a prepararnos para lo que viene”, indicó el seleccionador blanquirrojo.

Perú quedó en el quinto lugar de la clasificación, con 21 puntos, uno más que Colombia y dos más que Chile, los tres conjuntos que aún mantienen opciones de alcanzar la plaza que da derecho a la repesca contra una selección del grupo asiático.

El combinado peruano recibirá en la última jornada a Paraguay, ya eliminada; Colombia visita a Venezuela, también sin opciones; y Chile recibe a Uruguay, que este jueves obtuvo su clasificación.

“No me voy conforme con el resultado, pero sí con la actitud de los muchachos y lo que dieron dentro del campo de juego”, comentó el 'Tigre' Gareca, quien agregó que sus hombres trabajaron “bien el partido, más aún con los jugadores que tiene Uruguay y en el escenario tan complicado que estábamos”.

En su opinión, la Blanquirroja controló “en gran parte” el encuentro en el primer tiempo, “pero en un descuido concretaron el gol”, argumentó.

“Siempre tuvimos la intención de darlo vuelta. Siempre estuvimos con la idea de ganar el partido”, reconoció.

JUGADORES HABLAN DE ROBO

Los jugadores peruanos expresaron este jueves su rabia tras la derrota sufrida por 1-0 ante Uruguay, que clasificó a la Celeste para el Mundial de Catar, especialmente después de la jugada que pudo suponer el empate de la Blanquirroja y que, sin embargo, no fue considerada gol.

Casi en las postrimerías del encuentro, un disparo del peruano Miguel Trauco fue atajado por el guardameta uruguayo Sergio Rochet cuando, aparentemente, había traspasado la línea de gol, si bien la revisión del VAR desestimó el reclamo de los visitantes.

“Le dije (al árbitro) que lo revise y me dijo que sí lo revisó. Toda la gente dice que es gol, ahora me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente. Nos han robado, es un robo”, indicó el defensa Alexander Callens acerca de la polémica jugada.

En esa misma línea, el centrocampista Christian Cueva indicó que para todos sus compañeros en la cancha había sido gol.

“Yo lo vi. A mí no me lo va a mostrar nadie, yo lo vi después del partido. Hablar de eso es un poco difícil, porque nosotros los jugadores no tenemos un respaldo”, comentó.

Sobre las opciones que aún conserva Perú para ir al Mundial, recordó que la Blanquirroja aún depende de sí misma y resaltó el trabajo de todo el equipo.

“El fútbol es de detalles, quien la mete es quien gana, no tuvimos la suerte de concretar, me quedo tranquilo por lo que el equipo hizo, en todo momento quisimos jugar. De hecho, son finales y debemos ganarlas, en esta oportunidad no se dio, pero aún seguimos dependiendo de nosotros y tenemos que estar firmes con eso”, indicó.

El portero Pedro Gallese resaltó que hay que “voltear la página y pensar en Paraguay”, el rival de la última fecha, en la que la Blanquirroja se jugará la posibilidad de ir a la repesca contra la quinta selección de la zona asiática.

