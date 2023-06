Revelan video íntimo del Chino Sandoval con porrista del Junior

Luis ‘El Chino’ Sandoval, quien se desempeñaba como delantero en el Junior de Barranquilla, volvió a dar de qué hablar. Tras su polémica salida del cuadro tiburón, el exjugador de 23 años reapareció y nuevamente encendió los comentarios en redes sociales.

Resulta que, a través de Twitter, se filtró un video en el que Sandoval aparece con una supuesta porrista del Junior en condiciones bastante íntimas. Las imágenes fueron publicadas por una cuenta bajo el usuario de Amira @Latipton97.

En tan solo 11 segundos, Sandoval y la mujer se muestran apasionados mientras en el video aparece el siguiente mensaje: “Después que no me deje ‘Chino’ Sandoval, lo demás es cuento! No ves que él es todo”. ¡Otra tragedia! Ciclista murió atropellado por una camioneta

También se observa en la descripción del metraje el siguiente texto: “El Chino Sandoval con la porrista Carolina Noriega. Ella lo expone afirmando que El Chino hace los aportes económicos a la chica”.

Aunque el joven deportista ya no forma parte del equipo rojiblanco, las imágenes circulan en redes sociales y despertaron las críticas de varios seguidores del junior, quienes arremetieron contra el exjugador caleño.