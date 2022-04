Reiver Sanmartín ha trabajado duro, con la confianza que está haciendo las cosas bien.

En sus tres salidas no las ha tenido todas consigo, ya que no tuvo el apoyo ofensivo de sus compañeros. Tiene dos derrotas, pero eso no lo amilana. Al contrario, su potente brazo izquierdo está ready para el choque del martes.

Sanmartín, hijo de Olaya Herrera, estará a las 5:40 p. m. en el montículo de los Rojos de Cincinnati, que enfrentan a los Padres de San Diego, del sincelejano Jorge Alfaro. Le puede interesar: Reiver Sanmartín debutará ante los actuales campeones de la Serie Mundial

El bolivarense, de 26 años, debutó esta temporada ante los Bravos de Atlanta actuales campeones Mundiales. Tiró dos entradas y un tercio y cargó con el revés.

Su gran objetivo hoy es saborear su primera victoria y recordar aquellos momentos sublimes cuando debutó al final de la temporada pasada con triunfo y luego cinco días después sumó otra victoria. En sus tres salidas ha lanzado 12 episodios y dos tercios, le han conectado 14 hits, ha recetado 8 ponches y tiene una efectividad de 7.11.

Otro hecho que marcará, luego será el enfrentamiento ante su coterráneo Alfaro, quien es más curtido que él en Grandes Ligas.

Por otro lado, los Mellizos de Minnesota, de Gio Urshela, enfrentarán el martes a las 6:40 p. m. a los Tigres de Detroit, del Miguel Cabrera, quien el sábado llegó a 3 mil hits en Grandes Ligas. Le puede interesar: Giovanny Urshela la saca del parque en el cuarto episodio

Urshela realizó una atrapadas sensacional en tercera base el domingo, pero no tuvo la connotación en los medios “gringos” porque no está en los Yanquis, el equipo “boom” de la Gran Carpa.

Por algo se dice que en Grandes Ligas, los Yanquis son los Yanquis.

JUEGOS DEL MARTES Cerveceros vs. Piratas (5:35 p. m.)

Marineros vs. Rays (5:40 p. m.)

Rockies vs. Filis (5:45 p. m.)

Orioles vs. Yanquis (6:05 p. m.)

Marlins vs. Nacionales (6:05 p. m.)

Boston vs. Azulejos (6:07 p m.)

Reales vs. Chicago (6:10 p. m.)

Cachorros vs. Bravos (6:20 p m.)

Mets vs. Cardenales (6:45 p. m.)

Astros vs. Rangers (7:05 p. m.)

Guardianes vs. Angelinos (8:38 p. m.)

Dodgers vs. Arizona (8:40 p. m.).