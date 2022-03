Colombia ya no depende de sí misma y necesita vencer a la “Verde” en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y el martes a Venezuela en Puerto Ordaz, y esperar resultados adversos de Uruguay (22), Perú (21) y Chile (19), que actualmente la superan en la tabla de las eliminatorias.

El objetivo de los “Cafeteros”, que suman 646 minutos de juego sin anotar, es acabar con la sequía ante una Bolivia (15) prácticamente eliminada. Le puede interesar: “Colombia depende de un milagro y en el fútbol suelen pasar”

“Sabemos que tenemos que hacer ajustes y mejoramientos para lograr esa eficacia que no hemos tenido como local, y que eso nos brinde la posibilidad de obtener un buen resultado”, indicó Rueda. “Pero no podemos precipitarnos ni llenarnos de ansiedad, la falta de gol no ha pasado por la generación de ataque, sino por la finalización”.