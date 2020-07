Recuero, Correa y Manjarrés, softbolistas apasionados de gran calidad

Como también lo pone triste recordar las finales perdidas a falta de un out para ganarlas. Sin embargo, prefiere no pensar en eso en estos momentos.

Correa, dando palo

Y es que el sóftbol de cartagena tiene muchos destacados. Harold Correa Tordecilla se ha mostrado siempre como un bateador de poder. Los lanzadores rivales lo respetan, pues no por simple casualidad está en el line up histórico del Juega Por Tu Barrio en la tercera base.

Tiene 34 años y está por certificarse como tecnólogo en la actividad física. También hizo cursos de bombero 1 y 2. Actualmente no tiene trabajo, pero confía en tenerlo pronto.

Algún día soñó con ser grandes ligas. Todas sus categorías menores en Cartagena las jugó en Fuerzas Armadas. Los Yanquis de Nueva York lo firmaron, con esta organización estuvo tres años, pero por esas cosas de la vida no logró dar el salto.

Ya retirado del béisbol activo, después de tanto pensarlo y de la insistencia de varios amigos, terminó metido hace unos 15 años en el sóftbol.

“Gracias al sóftbol he conocido muchas amistades, soy una persona sencilla, descomplicada, me gusta tener amigos. Como softbolista me destaco con el bate, pero con la manilla también soy bueno. Soy tercera base, pero me gusta jugar en el outfielder, pues me hace recordar mis inicios como beisbolista”, afirma.

“Yo nací en El Milagro, pero juego para El Campestre, a mí me separa una calle de este barrio, mis amigos están ahí. El sóftbol hace parte de mi vida, disfruto mucho lo que hago”, afirma Harold, quien es una de las grandes estrellas del campeonato.

En béisbol, en sus dos primeros años como profesional, este cartagenero quedó campeón con los Tigres. También fue campeón con los Toros en el rentado nacional. Siempre ha vivido rodeado de bates, Manillas y bolas.

Extraña mucho el campo de juego, espera que termine pronto el tiempo de pandemia para hacer lo que más le gusta. “Actualmente disfruto de este deporte, sé que pronto nos encontraremos a través del sóftbol”, remata.