Reconocida atleta clasificó al Mundial y no tiene para comprar el pasaje

La reconocida marchista ecuatoriana Johanna Ordóñez logró clasificarse al Mundial de Atletismo en Budapest, pero se enfrenta a un obstáculo importante: no tiene los recursos para pagar su pasaje.

La atleta ecuatoriana tiene grandes expectativas para el mundial y desea aprovechar esta segunda oportunidad de vida. Su objetivo es obtener una marca olímpica o puntos para el ranking, lo que le permitiría clasificar para sus segundos Juegos Olímpicos después de 16 años. Además, en este evento también se definirán los cupos para los Juegos Panamericanos, en los cuales también desea participar.

A solo dos días de su viaje, Johanna ha buscado apoyo económico por diversas vías, pero aún no ha logrado asegurar su pasaje ni cubrir los gastos en España. Agradece el respaldo que ha recibido de FedeGuayas y del Ministerio de Deportes de su país, así como de algunas empresas, pero señala que no es suficiente. En busca de ayuda, ha recurrido a la empresa privada, a sus amigos y a todos los ecuatorianos que confían en ella y en su talento. Julio Teherán todavía no encuentra el tercer triunfo

A pesar de sus esfuerzos, Johanna ha encontrado dificultades para obtener el apoyo necesario. Ha mantenido comunicación con funcionarios, pero estos están a la espera de la aprobación del presupuesto general, lo cual puede llevar mucho tiempo, según publica el medio ecuatoriano vistazo.com.

La situación de Johanna Ordóñez pone de manifiesto los desafíos financieros que enfrentan muchos atletas de alto rendimiento en Ecuador y varios países de Latinoamérica. A pesar de su talento y dedicación, la falta de recursos puede convertirse en un obstáculo para alcanzar sus metas y representar al país en competiciones internacionales. En este momento crucial, Johanna necesita el apoyo de su comunidad para hacer realidad su sueño de competir en el Mundial de Atletismo en Budapest y dejar en alto el nombre de su país. ¿Podrá conseguirlo?