Realidad del deporte de Cartagena y Bolívar, tema de debate este lunes

Estamos mal: Porras

“Estamos mal. El deporte de Cartagena va en retroceso, aquí hoy no se realizan eventos de carácter internacional, claramente ya no somos capital del deporte, como fuimos considerados en el pasado. Las Federaciones han perdido el interés de hacer torneos acá, pues no hay apoyo para nada, ni si quiera para la obtención de un simple permiso. En el Distrito no sienten de verdad el deporte, da tristeza como están hoy los escenarios deportivos. Cartagena en algún momento fue considerada la joya del Caribe, pero hoy aquí no hay nada, el deporte no es prioridad para esta administración”, recalcó.

Sobre cómo ve a Bolívar para los Juegos Nacionales 2023 en el Eje Cafetero, Porras afirmó que: “si no somos cuartos nuevamente en Juegos Nacionales será un fracaso. Hay talento de nuestros deportistas, buenos entrenadores, estamos en tiempos que son clave para los fogueos de nuestros deportistas, pero aquí hay que decir que la Secretaría de Hacienda Departamental está demorando mucho los giros a Iderbol para que asuma los gastos de pagos y preparación a nuestros atletas y esto puede terminar afectando el propósito que se tiene”.