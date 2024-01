Real y Atlético de Madrid juegan en la Supercopa de España

Los recuerdos más recientes de este torneo no son agradables para el grupo de Diego Simeone. Ni su último precedente, la derrota decepcionante en 2022 contra el Athletic Club, ni su última final, superado en 2020 en la tanda de penaltis contra su ‘eterno’ rival. La advertencia es aún mayor con sus últimos resultados contra ese oponente: 2 triunfos en sus últimos 13 derbis, entre seis derrotas y cinco empates. O 4 en los últimos 21. Un aviso. Lea aquí: Entrevista: Jean Pineda, el cartagenero que mostrará su talento en la Libertadores

Con Andriy Lunin como favorito en la nueva situación de la portería madridista. Con lo justo en el centro de la zaga. Sin refuerzos en el mercado invernal y cruzando los dedos para que Antonio Rüdiger, el nuevo pilar defensivo madridista, y Nacho Fernández no sufran ningún percance. Con Dani Carvajal y Ferland Mendy recuperados de sus últimas lesiones musculares para ocupar los laterales. Con opciones para Fran García de comenzar en la banda izquierda por su mejor tono físico.

Con apenas una hora de juego en las piernas del brasileño tras recuperarse antes de tiempo de una rotura muscular. Reapareció en el primer partido del 2024, con protagonismo pero falto de acierto en la definición. Protegido en el estreno copero en un campo complejo por la categoría del rival. El derbi es la oportunidad para Vinícius de reclamar el protagonismo cedido a Bellingham. Con Rodrygo completando el ataque madridista, desaparecido en el último pulso ante el Atlético tras haber marcado en los dos enfrentamientos previos.

Enfrente, el Atlético es otro cuando sale fuera del Metropolitano. Mientras en su estadio es fiable (justo este lunes cumplió un año sin perder, porque el 0-1 del 8 de enero de 2023 contra el Barcelona fue su última derrota como local), con 24 partidos invicto y 22 victorias, lejos de su público se adentra en un territorio inhóspito: cinco triunfos en sus últimas 16 salidas, la más reciente el 1-3 al Lugo en la Copa del Rey, con rotaciones masivas en el once titular. Lea aquí: “A mí no me gusta encontrarme al Atlético de Madrid”: Carlo Ancelotti

En la Supercopa de España, Simeone recuperará casi toda su alineación tipo. Sólo repiten Jan Oblak, José María Giménez y Nahuel Molina respecto a la victoria en Galicia. No lo hace Axel Witsel, indiscutible como titular en sus últimos 20 encuentros. Pasará al banquillo. Su última suplencia fue, precisamente, en el derbi ante el Real Madrid del 24 de septiembre. Es la única variación que altera el once más habitual de los últimos tiempos.