La insistencia de Casemiro que, en su tercer intento, logró marcar de cabeza, dio la victoria a un Real Madrid que sufrió más de la cuenta ante un Real Valladolid que mostró descaro y ganas y que, en su mejor momento de juego, se vio cercenado tras el tanto del jugador hispano-brasileño que deja al conjunto de Zinedine Zidane a tres puntos del liderato del Atlético Madrid.

El Madrid dejó claro, desde el inicio, que no quería sorpresas. Consciente de que no podía fallar más y que disponía de una gran ocasión de recortar la desventaja con el liderato tras el tropiezo del Atlético Madrid. salió presionando. Los locales no se dejaron amedrentar y, en la primera ocasión de la que dispusieron, crearon peligro. Tanto, que de no ser por la actuación de Courtois, hubieran inaugurado el marcador en el minuto 7.

Orellana lograba rematar y el rechazo del meta belga llegó a Janko, cuyo disparo también desvió Courtois a córner. La tensión se mantuvo tras el saque de esquina, ya que Alcaraz también trató de sorprender al portero del Real Madrid, sin conseguirlo. Un comienzo esperanzador para el cuadro blanquivioleta. El meta belga sostenía al Real Madrid.

El Valladolid se mostró valiente. El Real Madrid esperaba el fallo del rival, Modric imprimía dinamismo y la calidad individual se evidenciaba en jugadas como el pase de Kroos sobre Asensio, cuyo desmarque se produjo en fuera de juego. Pero era el Real Valladolid el que peleaba con más ahínco, buscando la sorpresa.

Vinicius comenzó a reclamar protagonismo con sus desbordes, y la defensa local tuvo que emplearse a fondo para frenarle. Mariano, quien salió en sustitución de Benzemá, también quiso reivindicarse y, aunque marcó, lo hizo en un claro fuera de juego. No había tiempo para la relajación ni en un área ni en otra.

Casemiro se lamentó tras fallar una clara ocasión. Su remate de cabeza, cómodo, tras un saque de falta en el que superó a Bruno, se fue muy por encima de la meta defendida por Masip. No hubo tiempo para mucho más. El partido estaba abierto y, con esa buena imagen ofrecida por el Real Valladolid, se llegó al descanso con el 0-0 inicial.

Con los mismos 22 jugadores, se reanudó el encuentro, bajo los mismos parámetros que en la anterior. Con un Real Valladolid bien intencionado, que dispuso de una gran ocasión para abrir el marcador, tras un fallo defensivo del equipo visitante, pero de nuevo Courtois impidió el gol local, al despejar el disparo a bocajarro de Orellana.

Antes, Casemiro volvió a quedarse solo en el remate tras un córner y, de nuevo, salió desviado. Pero eran los vallisoletanos los que mostraban más mordiente ofensiva, buscando insistentemente el área madridista. Pero, una vez más, cuando mejor estaba jugando el conjunto blanquivioleta, llegó el gol del rival.

A la tercera dicen que va la vencida, y Casemiro lograba un efectivo remate de cabeza tras un córner, que sorprendió a Masip, subiendo así el primer tanto al electrónico. Sergio González movió el banquillo, dando entrada a dos delanteros: Weissman y Kodro, para buscar el empate, poco después de que Zidane introdujera a Isco, Hugo Duro y Arribas.

Pero los cambios no supusieron ninguna variación en el devenir del choque y, aunque los vallisoletanos echaron el resto en busca de un punto, nada pudieron hacer para impedir el triunfo del Madrid, que recorta así los puntos del líder, tras su tropiezo ante el Levante.