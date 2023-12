Real Madrid ganó y será líder de La Liga una jornada más

No perdonó el ‘21’ del Real Madrid y la celebración fue fiel reflejo de la jugada. Dos grupos de felicitaciones, para el goleador y el asistente, y, tras esto, Brahim hizo como que le limpiaba las botas a Kroos como muestra de agradecimiento por el pase.

Una precisión que es el sello de un Toni Kroos que no entiende de bloque bajo ni de reducción de espacios. Sacó la escuadra y el cartabón y filtró un pase perfecto para, a un toque, superar dos líneas del Granada y dejar a Brahim Díaz en mano a mano con el guardameta André Ferreira, quien sustituyó al lesionado Raúl Fernández.

Dos líneas de cuatro muy juntas, cerradas, y espacio por unas bandas que el Real Madrid intentó aprovechar con las apariciones de Dani Carvajal y Fede Valverde por banda derecha, pero sus centros hacia Rodrygo Goes en los minutos 14 y 15 no fueron precisos.

El técnico uruguayo Alexander Medina se estrenó en el banquillo del Granada, sustituyendo al español Paco López, con una consigna clara: dotar de solidez defensiva a su nuevo equipo, pero, como su apuesta en la portería por Raúl Fernández, quien se fue lesionado en el minuto 7, no le salió como esperaba. Lea aquí: Girona remontó épicamente al Valencia y sigue en la parte alta de La Liga

La precisión del alemán Toni Kroos, con un pase medido de primeras para el primer tanto del español Brahim Díaz en el minuto 26, y la inspiración goleadora del brasileño Rodrygo Goes, quien puso el 2-0 definitivo en el 57, le dieron los tres puntos al Real Madrid este sábado frente al Granada que le permiten seguir líder de LaLiga EA Sports una jornada más.

Un gol que hace que el Granada haya encajado gol en todas -15- las jornadas de LaLiga EA Sports. Además, primer disparo realizado y primer gol de un Real Madrid que está viviendo un dulce estado de forma de cara a puerta.

Ese que representaba un Bellingham que, sin embargo, este sábado no estuvo acertado. Quizá por no estar al 100%, tras no entrenar con el grupo el día antes del partido contra el Granada al torcerse el tobillo izquierdo frente al Nápoles, el inglés erró dos mano a mano para poner el 2-0.

El primero en el minuto 45 con un disparo demasiado cruzado y el segundo ya en el 57 que, sin embargo, acabó con un tanto de Rodrygo que está equilibrando los malos números del inicio de temporada: siete goles y cuatro asistencias en los últimos cinco encuentros.