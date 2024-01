Real Madrid, con el arbitraje a su lado, le ganó al Almería

El tanto no hizo reaccionar a un Real Madrid que no inquietó la portería del Almería en la primera mitad. Es más, tras una oportunidad de Sergio Arribas, canterano madridista, en el minuto 24, se escuchó la primera pitada contundente de la afición a modo de reproche por la actitud de los suyos.

Falló en el despeje, flojo y al medio, en la frontal del área y Edgar González le pegó fuerte de primeras en un disparo que le salió con el efecto perfecto para acabar en una escuadra de Kepa. De esos que tiras 100 y te sale uno. Y este domingo en el Santiago Bernabéu le salió cara.

0-2 al descanso ganaba el Almería mientras que el Real Madrid se fue a vestuarios sin disparar entre los tres palos.

Buscó rápido la reacción Ancelotti. Con tres cambios para la segunda mitad. Se fueron Nacho Fernández, Ferland Mendy y Rodrygo Goes para que entrasen Joselu Mato, Fran García y Brahim Díaz. Lea aquí: Cristiano Ronaldo critica los premios The Best y Balón de Oro

Un once ofensivo que salió con ritmo y contagió a la afición madridista a dejar atrás los pitos y acompañar a su equipo en busca de la remontada.

45 minutos tardó en llegar el arreón del Real Madrid. Pero fue imparable.

Intentó resistir el Almería, pero en un centro lateral el colegiado Francisco Hernández Maeso pitó mano del brasileño Kaiky en un salto con Joselu Mato, después de tres minutos de revisión en el VAR. Había una falta previa de Antonio Rüdiger.

Mientras, Bellingham ya había cogido el balón para tirar de personalidad y hacerse cargo de la pena máxima. Su primer penalti desde que está en el Real Madrid. Engañó a Maximiano y lo tiró por el medio para firmar su decimoctavo gol del curso en 26 partidos.

Recortó distancias el Real Madrid en el minuto 57, con tiempo aún por delante para seguir con una remontada que estuvo a punto de convertirse en una misión aún más difícil. Y es que en el minuto 61 Sergio Arribas hizo el 1-3, pero el tanto fue anulado por una dudosa falta previa en el robo de balón del senegalés Dion Lopy sobre Bellingham. Lea aquí: Esta será el rival de Novak Djokovic en los cuartos de final en Australia

El Almería pudo dar un golpe casi definitivo, pero no lo hizo y el Real Madrid no perdonó. Eso sí, de nuevo con un centro lateral y el VAR como protagonistas. Vinícius hizo el 2-2, pero el colegiado señaló mano del brasileño en un remate que, tras revisar en el monitor, consideró que fue con el hombro derecho.

El gol subió al marcador y el partido iba encaminado a una remontada que pudo llegar en el minuto 77, cuando un tanto de Bellingham fue anulado por fuera de juego previo de Fran García, en el 81 con un mano a mano de Vinícius que sacó Maximiano, en el 83 en una chilena de Bellingham, en el 93 en un cabezazo de Joselu... pero, como es costumbre en el Santiago Bernabéu, tardó.