Real Cartagena y lo que le falta para soñar en grande

En el fútbol siempre se estará más cerca de cumplir los objetivos teniendo buenos futbolistas en cada una de las líneas, no basta con tener dos o tres buenos porque en la cancha hay 11, esos 11 o ayudan o cometen errores. Si tienes 11 buenos y un buen recambio en el banco todo se hace más fácil. ¡Ojo pelao!: Real Cartagena no mete miedo y Huila lo aterriza

Real Cartagena no tiene margen de error, está muy desgastado en el tiempo. Ya no más. Hay que ganar, meter miedo, ser eficaz para defender y atacar, algo que no sucedió en la derrota 2-0 ante Huila.

En defensa, Real no estuvo sólido. Le llegaron tres veces y le marcaron en dos oportunidades. Eso refleja que se debe trabajar más en ese bloque.

Ofensivamente, Real originó cuatro opciones claras y falló las cuatro. Ese también es un indicador preocupante, que invita a pensar sobre lo que hace falta para armar un mejor once.

Alcaldía de Cartagena y Gobernación de Bolívar han anunciado que respaldarán al ciento por ciento al equipo siempre y cuando el plantel tenga serias aspiraciones de título.

Aunque solo van dos fechas, hoy Real muestra que el equipo necesita un volante de marca que le brinde más equilibrio, que Cristian Marrugo necesita un complemento para atacar y que arriba necesitamos un definidor.

Después de 11 años consecutivos en la B y haber jugado 22 campeonatos, sin llegar si quiera a una final, no es mucho pedir dos o tres contrataciones más de nivel a quienes están al frente del proyecto.

Sumamos 12 años con este en la B. Gracias al apoyo de la Alcaldía y Gobernación se ha armado un equipo decente, que muestra cosas interesantes, pero se necesita algo más y el cuerpo técnico, en cabeza de Alberto Suárez y Colombiagol, que administra el equipo, tienen el deber de acertar trayendo a las piezas que faltan. Volver a la A es lo único que sirve y hay que tener un equipo ganador y que meta miedo de local y visitante.

Este sábado, a las 4 de la tarde, Real Cartagena recibe a Cúcuta, en el Jaime Morón. Vamos a ver qué pasa...