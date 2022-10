Real Cartagena volvió a las mismas de antes; no pudo ganar en casa

Con empate a cero goles terminó su participación de local el Real Cartagena ante él Boca Juniors, en la jornada número 15 del Torneo de la Primera B.

Con 16 puntos, el equipo heroico siguió en la casilla 14. El resultado evidenció una vez más los problemas que ha tenido el onceno de Cartagena para mostrarse fuerte en el Jaime Morón.

Real venía de vencer 3-2 a Barranquilla, en el estadio Romelio Martínez. Antes, el auriverde había ganado su primer juego de local, en el Jaime Morón, a Deportes Quindío por marcador de 3-1.

En la última fecha, Real terminará la campaña de 2022 ante Bogotá con el propósito de terminar de la mejor manera esta temporada. Lea aquí: Independiente del Valle es el campeón de la Sudamericana

Es claro que el año ya se perdió, pues los objetivos no se cumplieron. La afición no quiere saber nada distinto al ascenso, no le sirve otra cosa.