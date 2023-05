¿Real Cartagena, una ilusión óptica?; este es el milagro que se le debe dar

No hay derecho, esta es la temporada 12 de manera consecutiva en la Primera B y ni asomo de regresar a la A. Con esto no alcanza para tristeza de la afición. Lea aquí: Real Cartagena pierde con Llaneros y tiene un pie afuera

May 30 - 16:52

May 30 - 18:25

May 30 - 22:46

¿Qué dice Cardetti?

Martín Cardetti, técnico de Real, dijo que: “Intentamos de todas las maneras y no se pudo. El primer tiempo Llaneros nos atacó más, después nos acomodamos mejor y empezamos a buscarlos. No nos salió lo que buscábamos y me hago responsable. La situación está difícil, pero tenemos la fe intacta”.