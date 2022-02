Arrancó la temporada mostrando notas interesantes, pero se ha venido a menos en las últimas jornadas, dejando un sabor amargo entre su hinchada, esa que se muestra desconcertada, triste y llena de gran incertidumbre.

Es el caso de Real Cartagena, que la noche del pasado jueves, empató sin goles en casa ante Huila y quedó eliminado de la Copa Colombia en la misma primera fase. Real no sabe lo que es ganar ante su hinchada. Acumula tres empates en tres salidas: dos por el Torneo y una por la Copa, y eso es motivo de preocupación porque no le transmite confianza a sus aficionados. Lea aquí: Primer fracaso del año de un Real Cartagena que no mete ni miedo

Es verdad que no ha perdido por el Torneo, en donde suma dos triunfos afuera de casa y dos empates como local, pero esta hinchada quiere un equipo ganador, que juegue bien y sude la camiseta.

Ante Huila se observó a un Real sin fútbol, que careció de ganas y carácter y así es muy difícil creer en que sí hay con qué pelear el ascenso este año. Mañana, a las 3 p.m. se visita a Real Santander, vamos a ver qué pasa.