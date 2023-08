Real Cartagena sabe que para enamorar a su hinchada debe ser ganador

Es argentino, porta la cinta de capitán y sabe que tiene una gran responsabilidad con el grupo en su intención de regresar a la Primera A.

Leonel Gigli, defensa de Real Cartagena, una vez más será titular este domingo, a las 3 de la tarde cuando el auriverde reciba a Boca Juniors de Cali, en la tercera fecha del Torneo Betplay.

Sabe que están ante una afición exigente, que quiere ver a su equipo no solo ganar partidos sino el título y el cupo de regreso a la Primera A. La voz del hincha: “Si Real Cartagena no gana este domingo, me cabreo”

“Para el partido contra Boca sabemos que tenemos la obligación de ganar, como club grande de la categoría tenemos que sacar todos los puntos de local. Será un partido duro y complicado como la mayoría, pero nosotros estamos bien y sabemos que tenemos las herramientas necesarias para sacar el partido adelante”, dijo Gigli.