Real Cartagena: “Profe Passo, tenga dignidad, renuncie”

“Profesor Passo no le haga más daño a la hinchada ni a usted mismo, renuncie. Sus resultados son indefendibles, por dignidad y orgullo propio, hágalo”, sostuvo en rueda de prensa, decepcionado, Jorge Ceballos, periodista de Robega Fútbol. Lea aquí: Volvió a perder: ¡campaña de Real Cartagena es cada vez más humillante!

Da la cara, pero sabe que esto es un fiasco

Real Cartagena había perdido 1 a 0 en casa ante Tigres y Ceballos le pidió la renuncia al profesor Óscar Passo, quien no ha podido con la misión de hacer de este un equipo combativo sino perdedor.

“Porque tengo dignidad por eso miro a todo el mundo a la cara, he trabajado convencido de lo que se está haciendo, se ha hecho las cosas de la mejor forma pensando que van a salir bien, pero lastimosamente no fueron así. Pero siempre voy a mirar a todos de frente no he robado ni matado a nadie, aquí estoy dando la cara”, respondió Passo.

Para ponerse a llorar

En casa, Real ha perdido cuatro compromisos y empatado dos, no conoce lo que es ganar este semestre, en donde está haciendo el ridículo en el campeonato de la Primera B.

Real es el colero del torneo, con 6 puntos.

¡Ahí no hay nada!

Passo, quien como futbolista hizo cosas muy importantes en el balompié profesional, sabe que a los técnicos los sostienen los resultados u que él está viviendo horas extras hace rato en el Real Cartagena.

Aunque hay otra gran verdad: no tiene jugadores, no hay potencial para explotar, ni de donde agarrarse para hacer algo bueno en el Real Cartagena. Ese equipo está muerto en vida, divorciado con la prensa y de una hinchada que vale oro y no merece sufrir más semejante humillación.

Salieron raíces

Ya son 10 años en la B y al parecer faltan muchos más. De momento firmamos la temporada número 11 de manera consecutiva. En el 2013 estaremos nuevamente en este torneo de poca monta. Aquí ya han salido raíces, así como vamos estaremos en el calvario de la B para siempre.

Solo hay una apuesta

No hay proyecto de ascenso alguno como tal, hay un solo propósito: mostrar jugadores y venderlos. La hinchada poco importa y Cartagena como plaza tampoco.