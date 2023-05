Real Cartagena: “¿Por qué se armó este equipo tan malo?”, preguntó periodista

“No pudimos convertir los goles y ahí estuvo la diferencia. Estamos tristes con el resultado, dimos todo, no se nos dio. Seguimos con la fe intacta, queremos seguir dando la pelea”. Así abrió la rueda de prensa, Martín Cardetti, técnico de Real Cartagena, que empató la noche del miércoles 1-1 en el Jaime Morón ante Deportes Quindío, en la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Primera B.

La rueda de prensa no se llevó en plena armonía, pues varios periodistas mostraron su descontento con el espectáculo ofrecido por este Real Cartagena, que no termina de convencer ni invita a soñar a los aficionados.

May 24 - 21:01

May 24 - 20:58

May 24 - 21:35

“Nos estamos comiendo un hueso pelao”

Hegel Ortega, periodista de La Galáctica, aseguró que: “Cartagena está muy dolida. Hoy vemos como Pereira, que hace dos años estaba en la B, derrota a Boca Juniors en la Copa Libertadores. Mientras que Pereira se come un filete nosotros nos estamos comiendo un hueso pelao”.

Daniel Aguirre, de la Hora del Buzo, dijo que hay jugadores que no saben si quiera parar el balón en el Real “los quieren madurar como la guanábana, a punta de puro periódico y así no es”.

Y Kike Salgado, reconocido narrador deportivo, preguntó quién fue el que armó este equipo tan malo.

“¿Quién armó este equipo?, ¿los directivos o Cardetti? porque si lo armó usted me decepciona mucho, yo lo vi jugar y usted jugaba muy bien y este Real no se parece nada a Cardetti”, dijo Salgado.

El narrador deportivo siguió opinando: “Dicen que los equipos se parecen a su técnico, este equipo no genera fútbol en el medio, no triangula en corto, no establece sociedades en ninguna línea, si lo armó usted por qué armó este equipo tan malo”