Real Cartagena pierde en casa ante Real San Andrés y sigue hundiéndose

Real Cartagena perdió en casa ante Real San Andrés. Antes del partido se encontraba en la casilla 15 entre 16 participantes. //Cortesía Dimayor

Real Cartagena no pudo sumar su segundo triunfo en once salidas, esta vez perdió 3-2 en el Jaime Morón ante Real San Andrés. La hinchada reclama buenos resultados, pero estos no aparecen.