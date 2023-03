Real Cartagena no se olvida de Rafael Mercado, jugador herido a bala

A Rafael Santos Mercado Cerra, la vida, le dio otra oportunidad. Este joven jugador, que pertenece al Real Cartagena, fue herido con arma de fuego en un muslo, en hechos registrados el pasado sábado en el barrio Olaya Herrera. El futbolista estaba en el lugar equivocado, pues el atentado iba dirigido a Keiner Enrique Blanco, quien resultó muerto, sin embargo, una de las balas disparadas por el sicario hirió a esta joven promesa del fútbol.

“Lastimosamente estaba en el lugar que no era. Gracias a Dios estoy vivo, siento que volví a nacer, esto no ha sido fácil, es difícil, me toca empezar de nuevo, estoy con vida y salud y eso es lo más importante”, aseguró a El Universal Rafael, quien tiene 17 años y el año pasado sumó tres partidos con el equipo profesional de Real Cartagena. Lea aquí: Tiene una bala en el muslo, pero aún sueña con llegar al Manchester City

Ante este incidente, el equipo heroico tuvo un detalle con el jugador, pues le mandó un mensaje de motivación y, a la vez, le dedicó una victoria en el torneo de la Primera B. Después del triunfo esta semana ante Atlético (3-1), jugadores del plantel, en el camerino, se tomaron una foto con una camiseta que decía “Fuerza Rafa”, imagen que se regó en redes sociales.