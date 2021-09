Real Cartagena consiguió su segunda victoria en este torneo de la Primera B en Colombia. Este viernes, el equipo heroico derrotó 2-0 a Boca Juniors de Cali, el peor equipo del campeonato, en duelo disputado en el estadio Jaime Morón de esta ciudad. Sebastián Girado, a los 31 minutos del primer tiempo, y José Enamorado, a los 68 de la segunda mitad, anotaron los goles del equipo que dirige Jairo Patiño. Con este resultado, Real sumó ocho puntos en siete partidos y, por ahora, se ubica dentro de los ocho primeros. Desde que regresó el público al estadio, el cuadro auriverde ha ganado, lo que se demuestra que la presencia del hincha es importante. En la próxima fecha, Real Cartagena tendrá jornada de descanso. Lea aquí: Colombia entrenó en Paraguay de cara al partido del domingo

Partidos de este sábado

La fecha siete del fútbol de ascenso sigue este sábado con los duelos entre Leones vs. Unión Magdalena (2 p. m.); Llaneros vs. Cortuluà (3 p. m.) y Barranquilla F.C. vs. Fortaleza (5 p. m.). El lunes juegan Tigres vs. Real Santander y Atlético vs. Valledupar.