Real Cartagena, con ganas de debutar con el pie derecho

Real Cartagena sale a escena nuevamente en la Primera B, un torneo que conoce a la perfección y en el que ha participado, sin alegría alguna, en los últimos 10 años. Lea aquí: Real Cartagena tiene como meta ascender: Óscar Passo

En el primer juego del segundo semestre de 2022, Real recibirá este viernes la visita de Leones, en el Jaime Morón, a partir de las 8 de la noche.

Bajo las órdenes de Óscar Passo, con algunas caras nuevas, el equipo auriverde buscará ser un equipo ganador para comenzar a ilusionar a una afición que le cuesta creer en su equipo amado.

Sobre los jugadores que llegan al Real habrá que esperar para saber si tienen el nivel o es más de lo mismo que ha pasado sin pena ni gloria por la plaza en los últimos años.

Real tiene la misión de ganar en su debut en casa y eso lo saben los jugadores.

“El equipo sabe lo que quiere, estoy al 100 por ciento para entregar al equipo y conseguir el objetivo que todos queremos, ahora llegamos más maduros. Leones es un gran equipo, pero confiamos en nuestras capacidades, tenemos que arrancar bien”, dijo Daniel Pedrozo, defensa centro de Real que seguramente será inicialista.

Félix Charruppi, volante ofensivo de Real, agregó que: “Se ha trabajado duro con el profe, me tengo con confianza, me han dado mucha libertad para jugar, me siento bien como media punta, me gusta recibir a la espalda de los volantes. Queremos ganar, darle muchas alegrías a los aficionados”.

Real espera debutar con triunfo ante un fuerte rival. Ganar en casa es fundamental para un equipo que tiene aspiraciones de ascenso.