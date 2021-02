La hinchada de Real Cartagena quiere que este año sea diferente y su equipo sea batallador y ganador para así volver a ilusionarse.

Tras vencer 2-1 ante Cortuluá , jugando bien al fútbol en casa, y perder 3-0 frente a a Atlético de Cali, con varios errores infantiles, Real Cartagena saldrá al ruedo hoy en la tercera fecha ante Barranquilla, a las 4 de la tarde, en el Estadio Jaime Morón, en partido que será transmitido por Win Sport +.

La hinchada quiere hacerse una idea de lo que puede esperar del equipo ‘auriverde’ en 2021. El inicio fue bueno superando a Cortuluá, uno de los llamados a pelear por el ascenso, pero luego se perdió por un abultado marcador ante uno de los que ocupa siempre los últimos lugares.

Hoy, ante el Barranquilla, sin duda, es un gran examen, pues los ‘ñeros’ en los últimos años han mostrado un equipo ordenado, batallador y muy rápido. Su inicio en este torneo no ha sido bueno, empató 2-2 ante Orsomarso y perdió 1-0 ante Boca Juniors, pero esto no significa que no sea un rival fuerte y complicado para los ‘auriverdes’.

Nilton Bernal, técnico de Real Cartagena, afirmó que el equipo heroico para este juego llega bien y que durante la semana “Se hizo énfasis en seguir trabajando la idea de juego, revisando y corrigiendo por medio del video lo que pasó con Atlético de Cali. Lo que más resaltó del equipo es su compromiso y profesionalismo con que van enfrentando los juegos”.

Juan Pablo Pino, referente de Real, sigue haciendo trabajos de fortalecimiento y tampoco será de la partida hoy.

Al respecto, Bernal solo dijo que: “Juan Pablo está trabajando fuerte y bien para ponerse a punto. Le va aportar experiencia y mucho fútbol al equipo. Como todo el plantel él tendrá responsabilidad en lo ofensivo, pero también en lo defensivo”.

Bernal conoce al rival que enfrenta, sabe cómo juega. “Barranquilla es un equipo con una idea de juego clara, muy dinámico con buen juego por bandas, con jugadores muy técnicos como Simarra y Herrera, en defensa; Tejedor y Carrillo, en la mitad y Caraballo, Manga y Acuña en ataque. Ellos intentan salir jugando o se repliegan y hacen transiciones muy rápidas”, comentó Bernal.

Ganar es la consigna, sabe que solo así se meterá a la hinchada en el bolsillo. “La clave está en una buena posesión y ser contundentes en la definición. La hinchada puede esperar de este Real un equipo jugando bien al fútbol, valiente y dando un 100% en la cancha”, remata.