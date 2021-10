Real ganaría finalmente 3-1 a Barranquilla y se situaría en el séptimo puesto, con 17 puntos.

El Universal dialogó con Pino sobre lo que fue el partido y su actuación en el mismo.

¿Qué balance saca de este juego?

- Desde el primer minuto el equipo mostró las ganas de ganar, creamos varias opciones de gol los primeros 30 minutos, en donde prácticamente pudimos cerrar el juego.

Con el 1-1 el partido se les complica un poco...

- El equipo estaba tranquilo, venimos trabajando bien, estamos en alza y eso nos da la confianza, algo muy importante para sacar adelante los partidos. Estamos contentos por el triunfo y el trabajo de todos los muchachos.

¿Qué tan motivante fue para usted arrancar de inicialista y, además, marcar su primer gol con el Real Cartagena?

- Sí. Fue mi segundo partido como titular con el Real, estoy agradecido por la espera que me han dado, por la ayuda, este gozo del día de hoy es gracias al buen trabajo que he venido haciendo durante todo este tiempo, me venía preparando bien y cuando uno hace en cualquier momento el fútbol te da tu premio.

Este Real ya suma tres triunfos seguidos y eso alimenta la esperanza en la afición...

- Hoy era un partido importante, lo sabíamos, nos servía para ratificar las dos victorias anteriores, que mostrarían que no era producto de la casualidad sino al trabajo que se viene realizando con el profe Steven Sánchez, gracias a Dios todo salió bien

¿Qué cuentas sacan para lograr la clasificación?

-Este es un Real que se debe acostumbrar a jugar así en todas las plazas, sin miedo, venimos de tres partidos mostrando buen fútbol, ese es el camino a seguir, son chicos jóvenes, talentosos y que ya tienen un año y medio trabajando juntos y eso cuenta. Hay que ganar todo lo que se pueda, meternos a los ocho y seguir peleando.

EL TALENTO NO SE PIERDE

Tras su paso por los diferentes clubes de Europa, Pino quiso jugar en el remate de su carrera con el equipo de su ciudad para que su familia, amigos y el pueblo cartagenero tuvieran el privilegio de verlo de cerca y disfrutar de su magia y sus goles. El fútbol y la calidad se mantienen, ya marcó el primero y se espera que se vengan muchos más, éxitos al crack de siempre...