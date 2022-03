Se acabó la racha ganadora de Real Cartagena, en calidad de visitante, en el presente Torneo de la Primera B.

Esta vez, Real sucumbió afuera de casa ante Leones, el líder del torneo que ratificó su primer lugar ante un visitante de cuidado como el Real, que sumaba tres triunfos con marcador de 2-1 ante Tigres, Barranquilla y Real Santander, respectivamente. Lea aquí: Real Cartagena y su empatitis en casa que preocupa a la afición

El juego ante Leones era una prueba de fuego para saber si este Real podía estar para pelear cosas importantes esta temporada. Enfrentar al líder suponía un juego con características especiales, de esos en los que se debe dar un golpe en la mesa para decir: “tranquilos que aquí hay equipo para ir por el cupo a la A”.

Pero no fue así. Y aunque no se va a acabar el mundo porque Real perdió de visitante ante el líder sí queda un sin sabor en la hinchada, esa que no ha podido ver ganar a su equipo amado en su casa en lo que va del torneo, en donde tres empates han acompañado sus aspiraciones ante la hinchada.

Miguel Ángel Moreno marcó el gol de Leones a los 21 minutos de juego.

El próximo 20 de marzo, a las 3:15 de la tarde, Real recibirá a Bogotá, en su cuarto partido este año en el Jaime Morón. Buscará su primer triunfo como local, ese que necesita para recuperar la confianza de su afición.

Real se quedó con 12 puntos y siguió de segundo. Leones, por su parte, siguió alejándose en la cima, con 19 unidades.