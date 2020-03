Raúl Salazar, el portero turbaquero que busca brillar en Tijuana de México

Pero sus bendiciones no terminarían allí. “Desde que estaba en Tolima el equipo mexicano Tijuana me hacía seguimiento. Para mi es un orgullo y motivación saber que se interesan por mi trabajo. Luego, en 2018 el equipo me adquirió y aquí estoy, trabajando fuerte para lograr mis metas”, contó el jugador, vía telefónica.

Hace parte del equipo sub 20 y se alista para sorprender y llegar al primer plantel. “La categoría sub 20, en este país, es considerada profesional, sin embargo, mi deseo es jugar con el plantel principal. Cuando llegué fue difícil el acoplamiento, empezando porque son mecánicas de juego diferentes, pero ya me siento bien, he aprendido mucho porque aquí en México preparan a los arqueros al estilo europeo y solo quiero que este año traiga muchas bendiciones”, agregó.

Sus metas

Contó que para él, el fútbol mexicano es más técnico y rápido, y que de todas las enseñanzas está aprendiendo y poniendo en práctica. “La verdad, me ha dado más duro el fútbol de México, pero de eso se trata, de crecer”, señaló.

Entre sus sueños está brillar en Tijuana, integrar la Selección Colombia y llenar de orgullo a su tierra. “Turbaco es tierra de beisbolistas, yo sería uno de los pocos turbaqueros que va al fútbol internacional, y por eso quiero hacer las cosas bien, para llenarlos de orgullo. Llegar a la Selección sería lo más grande, pero si no se da, podemos ser grandes jugadores de todas formas”, manifestó.