Ramiro Escorcia, el brazo ganador que llega a Bolívar

Ramiro Escorcia sí que ha dejado huella en el sóftbol de Juegos Nacionales, pues oficiando como lanzador estelar ganó este certamen en 2004 con La Guajira, en 2008 con Antioquia y en 2015 y 2019 con Magdalena.

Es una máquina en el montículo, posee una gran fuerza en su brazo, pone la bola donde quiere, suele dominar a placer a los bateadores, convirtiéndose en uno de los más grandes lanzadores que ha tenido Colombia en este deporte.

La familia del sóftbol de Bolívar lo recibe con los brazos abiertos. Sí. Ramiro Escorcia, esa gran figura del sóftbol nacional, es el nuevo refuerzo de Bolívar para las próximas justas nacionales a celebrarse en el Eje Cafetero en 2023.

Viene a tratar de regresarle el prestigio al sóftbol de Bolívar masculino, ese que se ha perdido en los últimos tiempos en un departamento que ama y lleva esta disciplina en el corazón.

Nació en La Guajira, pero a los 5 años se fue para Maracaibo (Venezuela). Ahí se hizo como sofbolista. Fue en este país en donde su brazo empezó a hacerse fuerte.

Aprendió lo necesario para ser un excelente lanzador. El resto ya lo tenía: talento, biotipo y ganas.

Goza de gran reconocimiento. Ha lanzado por todo el país tanto, que sus rectas y cambios de velocidad dan mucho que hablar en los escenarios en los que se practica este deporte.

Cuatro medallas de oro en cinco participaciones en Juegos Nacionales es una marca difícil de igualar...

- He vivido momentos muy felices, agradezco a Dios todo lo vivido en estos últimos 16 años porque he celebrado en cuatro oportunidades en Juegos Nacionales y también he ganado ocho campeonatos nacionales.