Rafael Nadal no jugará en Montecarlo

Rafael Nadal, fuera de la competición desde el torneo de Brisbane, el pasado mes de enero, ha anunciado en redes sociales que no jugará el Masters 1.000 de Montecarlo que se disputa sobre tierra y que comienza la próxima semana.

"¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja", indica Rafael Nadal, que tuvo que parar a principios de año a causa de una lesión en la cadera izquierda tras disputar el torneo de Brisbane, el único que ha jugado en lo que va de 2024.

El ganador de veintidós Grand Slam, que se perdió casi todo 2023 por una dolencia en el psoas ilíaco, optó por no disputar la gira americana y centrarse en la temporada de tierra. Tras renunciar al torneo de Indian Wells, incluido en su hoja de ruta inicial, ha descartado también Montecarlo, el primer Masters 1.000 sobre arcilla.

“Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo”, añade Rafael Nadal.