El español Rafael Nadal (1) aseguró que estar de vuelta en una final del circuito ATP es una gran noticia aunque indicó que tiene que mejorar ciertas cosas después de tanto tiempo de inactividad por la lesión después de su victoria en semifinales ante el finlandés Emil Ruusuvuori por 6-4 y 7-5 en el Melbourne Summer Set.

“Me he encontrado un poco más lento de lo normal pero no me tengo que frustrar porque las vueltas no son sencillas. Le conocía porque ha estado en la academia y además entrené la semana pasada aquí con él”, dijo sobre el joven talento nórdico. Lea aquí: Djokovic recibió exención para entrar en Australia tras pasar el COVID

El balear advirtió sobre el potencial del que será su próximo rival, el estadounidense nacido en Francia Maxime Cressy, a pesar de que haya accedido al cuadro final desde la fase previa.

“Está sacando muy bien y jugando muy agresivo y este tipo de superficie ayuda a esas características”, destacó el español tras volver a clasificarse para una final desde el pasado junio en Roland Garros.

Nadal está feliz de arrancar el año de esta forma. “Es una vuelta muy importante, empezar una nueva temporada aquí en Australia es muy importante. Por supuesto que tengo que hacer las cosas mejor, pero después de tanto tiempo es normal”, afirmó tras regresar a una final después de aquella fatídica derrota a las puertas del título ante el serbio Novak Djokovic en Roland Garros durante el pasado mes de junio.

Volvió a sumar casi dos horas en pista ante un exigente Ruusuvuori, tenista al que no se había enfrentado anteriormente, después de que accediera a las semifinales sin disputar su partido de cuartos por la baja del holandés Tallon Griekspooor.

A pesar de su clasificación, el sexto clasificado mundial lamentó el percance porque lo que más necesita en estos momentos es rodaje en pista para recuperar el ritmo que se esfumó después de permanecer seis meses apartado de la competición como consecuencia de una intervención quirúrgica en el pie izquierdo.