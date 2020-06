Rafa Pérez se fue con todo contra directivo de Real Cartagena

Se volvió a remover el avispero en el Real Cartagena. Esta vez el protagonista principal fue Rafael Pérez, exjugador del plantel auriverde, quien a través del portal de PrimerTiempo.CO lanzó dardos a los directivos, en cabeza de Rodrigo Alejandro Rendón.

El defensa central cartagenero, hoy jugador de Talleres de Córdoba en Argentina, no se guardó nada, fue con todo, como si estuviera marcando a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

Los hechos sucedieron en 2013 cuando Pérez regresó de jugar en el fútbol chino, a donde le tocó refugiarse después de salir del Real Cartagena en malos términos con los directivos tras haber jugado varias temporadas en el plantel cartagenero.

“Cuando vuelvo de China me encuentro que el Medellín me quiere contratar, pero Rodrigo Rendón me dice que le tengo que dar un dinero para volver a jugar en el fútbol colombiano. Es algo que me entristece pero tengo que ceder porque mi sueño siempre fue jugar en el Fútbol Profesional Colombiano en un equipo como Medellín. Tuve que ceder muchas cosas, y empezó un ciclo distinto para mí en el fútbol colombiano”, afirmó Pérez al portal.

El jugador, que fue campeón con Atlético Junior, dio detalles específicos de esta situación en la que deja a Rendón mal parado. “El concepto claro y específico que me habla Rodrigo Rendón es que me dice “para yo dejarte libre, me tienes que dar el dinero que vas a percibir por el préstamo de Independiente Medellín. En ese momento Medellín me va a dar cien millones de pesos por el préstamo, y Rendón me dice que tienes que darme ese dinero para dejar que tú evoluciones en el fútbol, que tú puedas jugar”.

Recalcó que debió acceder a la solicitud del directivo. “Yo me había tenido que ir del fútbol colombiano por un veto que existía sobre mí. Le tuve que dar el dinero, realmente, porque de una u otra forma no hubiese podido volver a Colombia a jugar”, afirmó.

Agregó que le tocó muy duro a los 19 años salir del país y jugar en el Chongqing Lifan de China. “Fue un momento difícil en mi carrera, pensé que se me acababa. Me tuve que ir a cientos de kilómetros de la ciudad, a la cual amo. Me da tristeza porque muchos jugadores con talento en Cartagena no han podido surgir por los directivos que tiene Real Cartagena”.

Pese a los inconvenientes en su momento con el directivo, Pérez salió adelante en el fútbol y en estos momentos es uno de los jugadores cartageneros que próximamente podría ser convocado a la selección Colombia de mayores.

Él tiene el talento para seguir haciendo cosas importantes en el fútbol, deporte que le ha ayudado a sacar adelante a su familia.