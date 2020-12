Mientras que todos estaban pendiente de lo que sucediera entre el Barcelona, de Lionel Messi, y la Juventus, de Cristiano Ronaldo, en el Camp Nou, la Champions League vio cómo el PSG e Istanbul se retiraron de la cancha por insultos racistas del cuarto árbitro y esas imágenes le dieron la vuelta al mundo.

Cristiano Ronaldo hizo dos goles de penal y Weston McKennie marcó uno más, tras asistencia del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, y la Juve goleó al Barcelona 3-0, en un juego en el que ambos equipos avanzaron a octavos de final.

Cristiano le ganó el pulso a Messi tras ejecutar de buena forma esos dos penales, pero en cuanto a rendimiento se refiere tanto el portugués como el argentino quedaron debiéndole al espectáculo.

Podríamos estar presenciando los últimos cara a cara entre Cristiano (35 años) y Messi (33), dos astros del fútbol mundial que tanto deleitaron en los últimos 15 años a los amantes de este deporte.

Pero la noticia se dio en París. En el Parque de los Príncipes, el Istanbul y el París Saint-Germain optaron por no seguir jugando ante la situación que se presentó.

A los 20 minutos del partido, con el marcador 0-0, el árbitro, el rumano Ovidiu Alin Hategan, señaló una falta a favor del PSG y Achille Pierre Webo, exjugador camerunés, hoy asistente del Istanbul, protestó airadamente y hasta ahí todo estaba dentro de lo normal.

Pero alertado por el cuarto árbitro, Hategan acude a su asistente y este le dice que ha sido “el negro”, lo cual generó una fuerte reacción de Webo, quien contó con la solidaridad de los 22 jugadores que se encontraban en el terreno de juego, entre ellos Neymar y Mbappé, quienes más reprocharon el incidente.

Sebastian Coltescu, también rumano, es el nombre del cuarto árbitro, que afirmó que no le ha llamado “negro” en el sentido despectivo, si no “chaval negro” (black guy). Ante la no presencia de los equipos en la cancha, el juego fue oficialmente suspendido. El partido se reanudará hoy, a las 12:55 del mediodía.

Dicho insulto racista generó que por primera vez en la historia dos equipos se retiraran de la cancha, sentando así un precedente que seguramente servirá para mejorar el trato de todos los protagonistas que hacen parte de un espectáculo llamado fútbol en las distintas ligas de Europa.

La decisión de los equipos fue aplaudida por el mundo del fútbol.