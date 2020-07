Quiero ser campeona mundial otra vez: Elvira Pérez

‘Elvirita’ Pérez Zúñiga, la ‘pequeña maravilla’ (mide un metro con 52 centímetros), quiere volver a rodar a lo grande, así como lo hizo en el Mundial de Patinaje de Naijing (China) en 2017, en donde se alzó con tres medallas de oro en la categoría juvenil.

La cartagenera debutó de buena forma con la tricolor, pero una lesión una vez finalizada esa cita orbital, le ha impedido volver a figurar.

Ganó las pruebas de mil, 500 y 3 mil metros relevos. Su participación fue extraordinaria. Lloró de la alegría, de la emoción, pero a su llegada a Cartagena muchas lágrimas rodaron por sus mejillas por el dolor que le aquejaba en la espalda.

Se ha tardado en regresar como es debido a las pistas...

- Mi lesión me dio duro, al principio no paré, seguí entrenando, pero el dolor en la espalda era muy fuerte por una carga máxima, me mandaron reposo por un tiempo largo, me puse a llorar, el patinaje es mi vida, me diagnosticaron sobrecarga muscular por fuerza extrema, pubalgia y fuertes dolores en el coxis.

¿Cómo asimiló el hecho de tener que dejar de patinar por un tiempo?

- Ufff. Eso es muy fuerte, cogí psicólogo y todo, al principio me decaí mucho, quise retirarme del patinaje, pero luego entendí que era una prueba de Dios, Él mismo me dio las fuerzas para seguir. Mi familia y mis entrenadores me apoyaron muchísimo en esta fase.

¿Cuánto tiempo afuera de las pistas por la lesión?

- Un año y cuatro meses. Regresé a finales del año pasado y este 2020, apenas empezando, se metió el coranavirus. Soy una chica disciplinada, muy dedicada a los mío, aún faltan muchas conseguir por conseguir en el patinaje.

¿Cómo ha entrenado en casa en tiempos de pandemia?

- Con mucha dedicación y entrega, esperando regresar a los campeonatos nacionales para montarme en ese podio.

Tiene 21 años. Ama el patinaje, siente fuego en el corazón por este deporte y ha vuelto para mostrar su grandeza en la modalidad de velocidad.