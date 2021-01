De menos a más

Su vida no ha sido fácil. Vino de menos a más. Es hijo de Claudia María Quintana y Donicel Guerrero. Tiene 4 hermanos.

Sus padres venden chance en Pasacaballos y se ha esforzado al máximo para que Exneider cumpla sus sueños. Este volante ofensivo quiere triunfar en el fútbol por él, pero también para ayudar a sus seres queridos.

“Mis padres, mis abuelos, mi familia siempre me ha apoyado y ha estado ahí conmigo para ayudar. Mi familia es mi motor y me impulsa día a día para salir adelante”, agrega este futbolista, lleno de un fútbol picante que gusta mucho a los aficionados.

Si hay algo que lo hizo sonreír desde niño fue jugar fútbol con sus amigos de su pueblo.

“Yo juego fútbol desde que tengo uso de razón. Ahí, en las polvorientas calles de mi barrio, pateé los primeros balones, jugué como El Pipo, El Tronco, Jesús y Julio Sabalza. También pasé por Dinastía Mosquera”.

Y precisamente fue Carlos Mosquera, de Dinastía Mosquera (q.e.p.d.), quien lo sacó de Pasacaballos, “Le debo mucho, me vio jugar en mi pueblo, me llevó a entrenara su escuela y en dos semanas me envió para Cali. Ahí inició todo para mí”.