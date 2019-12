“Quiero comer hierro y ser campeón olímpico en 2020”

De los oros que logró Bolívar en los Juegos Nacionales los de Francisco ‘Pacho’ Mosquera se daban como fijos.

Y así sería. Solo era esperar el día de competencias para que Mosquera se presentara en los 61 kilogramos para que se cubriera de gloria en arranque, envión y total, en otra de sus demostraciones de grandeza en el levantamiento de pesas.

‘Pacho’ es de los grandes deportistas que tiene Bolívar en el alto rendimiento. El pesista antioqueño, que desde hace varios años pertenece al registro de Bolívar, llegó a nuestro departamento para ser grande y, además, mostrarle un camino a quienes inician en el proceso.

“Gracias a esos tres oros que di en los Juegos Nacionales le pude devolver en parte a Bolívar todo ese cariño que me han dado durante varios años. Venir aquí es lo mejor que me ha pasado en la vida”, asegura Mosquera, de 27 años, quien aseguró que en este departamento “subí el autoestima y me hice grande en este deporte, tanto nacional como internacionalmente”.

Entre los hechos más representativos desde su llegada a Bolívar (2013), además de los tres oros que ganó en los Juegos Nacionales 2019 y los dos que ganó en 2015, Mosquera agrega que el departamento lo ha lanzado al estrellato.

“Llevo cuatro mundiales desde mi llegada a Bolívar y en todos he estado en el podio, logrando un título orbital en 2017, dos subtítulos (2015-2019) y un bronce (2018). Aquí he cumplido muchos sueños personales, por eso agradezco el respaldo recibido por parte de Dumek Turbay, gobernador de Bolívar, quien me apoyó y creyó en mí como deportista y como persona”.