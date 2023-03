¡Quieren ir al estadio!: Real Cartagena recibe este domingo a Barranquilla

Ese mismo aficionado espera hasta el final la boleta de cortesía y si no la consigue, entonces tiene dos caminos: se queda en casa o paga la boleta de su bolsillo.

“De los últimos juegos para acá veo que los hinchas me llaman más a preguntar si tengo boletas para dar de cortesía. A la gente le gusta es ganar y como Real está ganando, pues se interesa en el plantel”, asegura Rafa Guerra, narrador de RCN y director del Noticiero Popular de esta cadena en Cartagena.

Víctor Méndez, un seguidor de Real, afirmó que: “Yo sí pago mi boleta por ver al Real, en Cartagena hay mucho ‘cachetero’, el verdadero hincha de un equipo paga su boleta para ayudar al club”.

Ribaldi Babilonia, otro fanático del Real, agregó en un grupo de Whatsapp: “hace rato no voy al estadio porque ese Rea me hace coger mucha rabia. Ahora está ganando, si me dan una boleta de cortesía voy y si no mejor cojo esa platica para otra cosa”.

Lo cierto es que pidiendo boletas de cortesía o pagando son muchos los hinchas que quieren ir al estadio, gracias al presente que vive el equipo cartagenero.